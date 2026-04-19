Serie A, Verona-Milan 0-1: la decide Rabiot. Cremonese-Torino termina 0-0

Il Milan vince di misura al 'Bentegodi' (tornando al 3-5-2) e riaggancia il Napoli a quota 66 punti. Alla squadra di Allegri basta una fiammata per scacciare fantasmi e staccare la Juventus: asse Leao-Rabiot, il francese anticipa Montipò e lo batte al 41'. Nel secondo tempo i rossoneri resistono e portano a casa 3 punti fondamentali. Nalla sfida delle 12:30, invece, Cremonese e Torino non vanno oltre lo 0-0. Qualche rimpianto per i padroni di casa visto il gol annullato per un fallo di Baschirotto. La squadra di Giampaolo sale comunque a +1 sul Lecce terzultimo (che affronterà la Fiorentina domani sera).