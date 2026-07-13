Una serie Special, di quelle da non perdere. E che potrebbero portare più di una lacrimuccia. La data da cerchiare è quella del 11 agosto. Quel giorno uscirà Mourinho, la nuova docuserie di Netflix sull’allenatore portoghese che è appena tornato al Real Madrid. La piattaforma di streaming ha diffuso i primi dettagli, un teaser trailer e un’immagine promozionale della produzione in tre puntate dedicata allo Special One. La serie sarà disponibile appunto dall’11 agosto. Sarà divisa in tre parti, racconterà i suoi vent’anni di carriera ad alti livelli e conterrà interviste a molti calciatori e dirigenti che hanno lavorato con l'ex romanista. Le riprese della serie sono durate due anni e, stando alle prime anticipazioni fornite da Netflix, il racconto comincerà idealmente vent’anni dopo la stagione calcistica che ha segnato per sempre la carriera di Mourinho: quella in cui guidò il Porto alla vittoria della Champions League nel 2004. Da quel momento, la docuserie ripercorrerà le tappe principali della sua storia sulle panchine di alcune delle squadre più importanti d’Europa, tra cui il Chelsea, l’Inter — con cui vinse il “Triplete” nel 2010 — e il Real Madrid (squadra dove peraltro è da poco ritornato a allenare). Poi ci sarà anche la parte sulla Roma e sulla vittoria della Conference League.