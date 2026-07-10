Un'altra partita senza storia. La Francia schianta anche il Marocco dominando per novanta minuti. Finisce 2-0 il primo quarto di finale: decisivo Mbappe che prima sbaglia un rigore e poi nella ripresa segna con una gemma dalla distanza, il raddoppio è firmato da Dembelé. I francesi volano in semifinale e attendono l'avversaria che sarà una tra Spagna e Belgio (match in programma questa sera). Koné, quindi, vince il derby giallorosso contro El Aynaoui. Entrambi partiti titolari, ma la nazionale di Manu ha mandato ancora una volta un segnale. Sono i più forti e i principali candidati per la vittoria del Mondiale.