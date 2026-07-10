L'ultimo episodio della telenovela Mason Greenwood non è ancora andato in onda, ma la Roma intanto si muove sulle alternative. Diverse, garantiscono da Trigoria, tra queste una di quelle che convince di più è la pista che porta a Londra, sponda Chelsea e a uno dei suoi esuberi. Nello specifico ad Alejandro Garnacho, anni 22, nato a Madrid ma argentino di nazionalità. Un talento da giovanissimo al Manchester United, mai veramente esploso secondo le aspettative. Esterno d'attacco sinistro, di piede destro, praticamente l'identikit base del giocatore che Gian Piero Gasperini aspetta da un anno. L'interesse per Garnacho c'e ed e reale, ma da qui a un eventuale lieto fine di strada da fare ce n'è, scrive Simone Valdarchi su Il Corriere della Sera. Nei primi colloqui con il Chelsea, il direttore sportivo ha proposto la formula del prestito, senza obbligo di riscatto. Modalità che al momento a Londra non accettano. I Blues un anno fa hanno investito 45 milioni più bonus per il 2004 e vogliono provare, in questa fase, a monetizzare dalla sua cessione a titolo definitivo. Il prestito, insomma, pare più un'eventualità da seconda metà di agosto piuttosto che di inizio luglio. Restando sugli esterni offensivi, Ndoye è apprezzato, ma la Roma non lo considera una prima scelta e vuole sondare altri profili prima di andare sull'ex Bologna, adesso al Nottingham Forest. Nelle ultime ore è tornato a circolare il nome di Nusa, ma le richieste del Lipsia sono proibitive.