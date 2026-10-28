Il Manchester United prova a fare quadrato e rialzarsi, a partire dai prossimi due impegni già vitali per il campionato e la Champions dei Red Devils, contro Chelsea e Roma. In queste ore il manager Michael Carrick e il capitano Bruno Fernandes hanno avuto un colloquio chiarificatore dopo le critiche che lo stesso portoghese aveva rivolto al suo allenatore per alcune scelte tattiche dopo la disfatta di Como. Come raccontato da 'The Guardian', i due si sono incontrati e Fernandes ha dato rassicurazioni sul proprio impegno, confermando la volontà di contribuire a risollevare le sorti della stagione. Si è poi tenuta anche una riunione di squadra con Carrick, durante la quale anche gli altri giocatori hanno espresso lo stesso proposito del loro capitano. Dopo la pesante sconfitta col Bournemouth la panchina del manager inglese è traballata parecchio, con le voci su Conte e Nagelsmann tra gli altri come possibili sostituti. Ieri è arrivata invece la notizia della conferma di Carrick, che quindi avrà ancora delle chance per giocarsi il futuro al Manchester United, a partire appunto da Chelsea e Roma. E Bruno Fernandes tornerà in squadra dopo l'esclusione contro il Bournemouth per 'punizione'. Proprio come Kobbie Mainoo, che è tornato ad allenarsi oggi dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori quattro partite. Brutte notizie invece per Benjamin Sesko, già out da qualche settimana per un problema alla tibia: secondo 'The Athletic' avrà bisogno di parecchio tempo per riprendersi e difficilmente rientrerà prima del nuovo anno.