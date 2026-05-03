L’Inter è campione d’Italia. Parma ko 2-0: gol di Thuram e Mkhitaryan

L'Inter festeggia il ventunesimo scudetto a San Siro. I nerazzurri piegano 2-0 il Parma grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan, una per tempo. Alla squadra di Chivu bastava un punto dopo il pari del Napoli e la sconfitta del Milan di oggi. L'Inter torna a vincere il campionato dopo due anni. Il Parma, invece, aveva già festeggiato la salvezza la scorsa settimana. Domenica affronterà la Roma alle ore 18.