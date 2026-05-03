Il Verona dà una mano alla Roma: Bowie ferma Spalletti. Con la Juventus finisce 1-1

Un week end perfetto per la Roma. Dopo il pari del Como col Napoli si ferma anche la Juventus che a sorpresa pareggia in casa contro il Verona già retrocesso in Serie B. Apre le marcature Bowie al primo tempo poi nella ripresa Vlahovic ristabilisce la parità su punizione ma non bastano gli assalti finali per i tre punti. La Roma domani contro la Fiorentina può accorciare le distanze sul quarto posto e portarsi a meno uno dalla Champions e a meno tre dal Milan terzo in classifica che oggi ha perso 2-0 contro il Sassuolo.