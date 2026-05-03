Furia Sogliano: “Visto cose che non mi piacciono. Arbitro? Non c’è stato rispetto”

Botta e risposta tra Sogliano (ds del Verona) e Spalletti dopo la sfida tra Juventus ed Hellas. Ad iniziare il direttore sportivo che ha criticato l'arbitraggio ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Non parlo mai degli arbitri, ma voglio rispetto per la società e per la gente di Verona e oggi c’è stato poco. Sono stato espulso anche oggi perché ho visto cose che non mi piacciono: parliamo di cultura e che non andiamo ai Mondiali. Qui è sempre la stessa cosa: anche contro una squadra già retrocessa sento dire cose che non voglio ripetere perché dovrei smettere di lavorare per dire quello che penso. Ma dai, una squadra forte e grande che si lamenta di un arbitraggio che tra un po' la palla la buttavano dentro i loro tifosi: il Verona ha avuto orgoglio e ha portato a casa un punto. Se poi uno viene espulso perché si arrabbia per certe cose, voi filmate le due panchine e altro che parlare di Var... Lo dico da retrocesso, non interessa a nessuno: vado a casa coi giocatori e la società, siamo persone che hanno orgoglio". Poi è arrivata la risposta di Spalletti: "Non ho capito bene cosa volesse, dicendo quelle cose lì, però vado a vederlo e poi gli rispondo quando lo ritrovo. Noi non ci siamo mai alzati dalla panchina, loro ogni volta che ricevevano un fallo rimanevano in terra 30 secondi e per ogni calcio di rinvio ci volevano 30 secondi...".