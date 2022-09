Italia, Mancini: “I giocatori dovrebbero amare di più la Nazionale”

Il C.t. in conferenza stampa: "Noi abbiamo sempre cercato di non creare problemi a nessuno"

"Il problema che hanno tutti i ct durante l'anno è quello di chiamare i giocatori che hanno tanti impegni e tanti viaggi, e magari a volte non sono in buone condizioni. - ha detto il Ct dell'Italia Roberto Mancini durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League contro l'Ungheria - La cosa più importante è aver la voglia di venire in Nazionale, poi noi abbiamo sempre cercato di non creare problemi a nessuno, noi abbiamo sempre fatto il nostro dovere e continueremo a farlo. La cosa importante è che la Nazionale resti una cosa davvero importante per un giocatore, a volte bisognerebbe amarla un po' di più".