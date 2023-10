Inter, Moratti: “Nel 2010 Benitez tolse tutte le foto del Triplete di Mourinho”

"Garcia è una persona intelligente, ma basta poco per rompere un clima idilliaco. - ha detto Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, a Radio Kiss Kiss dopo che nelle ultime settimane l'avvicendamento tra Rudi Garcia e Luciano Spalletti al Napoli è stato paragonato a quello tra Rafa Benitez e José Mourinho in nerazzurro nel 2010: "Il resto del mondo non aspetta altro che criticare il Napoli e Garcia. Quando arrivò Benitez non fu un’esperienza felice perché volle cambiare il clima che c’era all’interno della squadra".