Inghilterra, rimandata l’amichevole con l’Italia. Aperte le procedure di rimborso – FOTO

Niente Premier, niente calcio professionistico in Inghilterra e, per chiudere il cerchio, niente Nazionale dei tre leoni. Con una nota ufficiale la FA, la federazione calcistica inglese, ha stabilito che verranno rimandate anche le amichevoli con Italia e Danimarca, in programma rispettivamente il 27 e il 31 marzo. Per la sfida contro gli azzurri, che si sarebbe dovuta disputare nell’affascinante scenario di Wembley, la federazione ha disposto l’erogazione del servizio del rimborso dei tagliandi entro 14 giorni.