Wesley show in Brasile: l'Altinha con gli amici è uno spettacolo di palleggi e musica

Occupata la prima panchina vagante. Il Napoli - secondo quanto riportato da Fabrizio Romano - ha trovato l'accordo con Massimiliano Allegri che è pronto a firmare un contratto di due anni. Scelta fatta da parte di Aurelio De Laurentiis, l'ex Milan ha vinto il testa a testa con Italiano che nella giornata di oggi ha salutato ufficialmente il Bologna. Allegri prenderà il posto di Antonio Conte che potrebbe tornare ad allenare la Nazionale dopo il biennio 2014-2016. Resta vuota - per il momento - la panchina del Milan. Sfumato Iraola, i due nomi in lizza sono quelli di Pochettino e Jaissle.