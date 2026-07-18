Il numero 4 giallorosso ha allungato di un anno il suo contratto, il difensore di due stagioni. I giallorossi li esaltano: "Due punti di riferimento"
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A pochi minuti dalla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, l'AS Roma decide di annunciare la firma di uno dei suoi senatori: Bryan Cristante. Il numero 4 giallorosso ha prolungato il suo contratto fino al 2028, un anno in più rispetto alla precedente scadenza. "La storia continua", scrive la Roma nel tweet con una grafica decisamente particolare: il disegno di Cristante con la maglia della Roma al posto di Leonardo Da Vinci nell'uomo vitruviano. Poi il comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927. Congratulazioni, Bryan!"
Roma, anche Mancini rinnova ma per due stagioniPochi istanti dopo l'annuncio del centrocampista, la Roma ufficializza anche il prolungamento di contratto di Gianluca Mancini: il nuovo accordo scadrà nel 2029. Un rinnovo non di un'altra stagione come accaduto per Bryan, ma per altri due anni. "La storia continua", scrive il club sui social proprio come per il numero 4. L'immagine iconica scelta per 'Mancio', invece, è stato il disegno dell'inchino sotto la Sud, la sua esultanza ormai diventata marchio di fabbrica. La nota ufficiale: "AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Gianluca Mancini fino al 2029. Dal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anni un punto di riferimento per il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!"
Gianluca Mancini. La storia continua 🎨#ASRoma pic.twitter.com/hqK8ckFL3b— AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2026
Bryan Cristante. La storia continua 🎨#ASRoma pic.twitter.com/zHJzZmDIYI— AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2026
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