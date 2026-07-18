A pochi minuti dalla conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, l'AS Roma decide di annunciare la firma di uno dei suoi senatori: Bryan Cristante. Il numero 4 giallorosso ha prolungato il suo contratto fino al 2028, un anno in più rispetto alla precedente scadenza. "La storia continua", scrive la Roma nel tweet con una grafica decisamente particolare: il disegno di Cristante con la maglia della Roma al posto di Leonardo Da Vinci nell'uomo vitruviano. Poi il comunicato: "L’AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Bryan Cristante fino al 2028. Arrivato nella Capitale nell’estate del 2018, il centrocampista continua il suo lungo percorso in maglia giallorossa, con la quale è diventato negli anni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Cristante ha finora collezionato 364 presenze e 21 gol tra campionato e coppe. Numeri che gli hanno permesso di entrare nella top ten dei calciatori con più presenze di sempre nella storia del Club dal 1927. Congratulazioni, Bryan!"

Roma, anche Mancini rinnova ma per due stagioni

Pochi istanti dopo l'annuncio del centrocampista, laufficializza anche il prolungamento di contratto di Gianluca: il nuovo accordo scadrà nel. Un rinnovo non di un'altra stagione come accaduto per, ma per altri due anni.scrive il club sui social proprio come per il numero 4. L'immagine iconica scelta per 'Mancio', invece, è stato il disegno, la sua esultanza ormai diventata marchio di fabbrica. La nota ufficiale: "AS Roma è lieta di annunciare ilDal 2019 con la maglia giallorossa, il difensore ha collezionato 319 presenze e segnato 23 gol in tutte le competizioni. Mancini, classe 1996, è diventato negli anniper il Club e per i tifosi. Congratulazioni, Gianluca!"