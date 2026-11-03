Domani, mercoledì 4 novembre, sarà invece il turno di Adriano Galliani, sostenuto formalmente da Assocalciatori e Assoallenatori
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Ora è anche ufficiale: Giovanni Malagò è candidato a presidente federale in vista delle elezioni di lunedì 14 dicembre. L'attuale commissario della Figc ha depositato in Federcalcio la propria candidatura, con 11 schede di accreditamento dei club contenenti le sottoscrizioni dei delegati della Lega di Serie A. Domani, mercoledì 4 novembre, sarà invece il turno di Adriano Galliani. L'ex dirigente di Milan e Monza dovrà presentare la propria candidatura, sostenuto formalmente da Assocalciatori e Assoallenatori. Lo riporta Sky Sport.
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