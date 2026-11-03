Gervais Lombe Yao Kouassi, per tutti Gervinho. L'ex attaccante ivoriano, con un passato in Italia con le maglie di Parma e soprattutto Roma, ha rilasciato un'intervista a IlovePalermoCalcio.com rivelando alcuni retroscena sul suo trasferimento in giallorosso dall'Arsenal nel 2013. "Molti si fecero vivi in quel periodo. L’Inter si era fatta avanti prima che firmassi per la Roma, ma c’era anche la Juventus. Anche il Milan aveva chiesto informazioni. Ma quando mi ha chiamato la Roma, con Rudi Garcia che conoscevo molto bene, non ho esitato a lungo", ha affermato Gervinho, nella Capitale fino al 2016 con 26 gol e 17 assist in 88 presenze.