Grandi novità per Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, infatti, ha presentato oggi la sua candidatura per il Consiglio Federale della Figc. Lo apprende l'AdnKronos, secondo cui il patron biancoceleste questa mattina si sarebbe recato personalmente in Federcalcio per depositare la propria candidatura. Lotito dal 3 febbraio 2025 non ha più alcun ruolo in Figc, ma ora avrebbe cambiato idea manifestando la volontà di rientrare nel Consiglio Federale. A prescindere da chi sarà il nuovo numero 1 della Figc tra Malagò e Galliani, con le elezioni fissate il prossimo 14 dicembre.