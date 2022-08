Figc, Gravina: “Riforma dei campionati è necessaria”

"C'era un po' di scetticismo per l'inizio del campionato - ha spiegato Gabriele Gravina , il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, intervistato da Radio Anch'io lo Sport su Radio Rai -, visto il caldo e la scarsa preparazione, ma è stato spazzato via e la Serie A è partita nelle migliori condizioni possibili. Penso si possa ripetere anche nella prossima stagione, in attesa delle proposte, visto che ci sarà poi l'Europeo in Germania".

Non sarebbe meglio far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato?

"Le prime giornate non sono state positive, ne abbiamo visti veramente pochi. Poi il 67% dei calciatori sono stranieri e questo non è un buon segno. Ci sono però alcuni club che riescono a valorizzare i nostri talenti, che non manca, e alcuni sono appetibili anche all'estero. Devo dire comunque che alcuni giovani stranieri arrivati in Serie A hanno dimostrato grandi qualità. Dobbiamo pensare poi anche alla lista dei 25, quella attuale non sta dando frutti, dovremo metterci mano".