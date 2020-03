In giornata il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito ad Amsterdam ed ha scelto le sedi per le finali di alcune competizioni europee del 2022: per l’Europa League è stata designata la Puskas Arena di Budapest (Ungheria), mentre per la Supercoppa Uefa l’Helsinki Olympic Stadium (Finlandia). La finale di Champions League femminile del 2022 invece avrà luogo allo Juventus Stadium di Torino (Italia), mentre quella del 2023 al PSV Stadium di Eindhoven (Olanda).