"Ho pregato e parlato con Dio, quando ero in panchina". Endrick si confessa ai microfoni di Movistar. Il brasiliano ha ammesso di essersi affidato alla fede per trovare la forza e l'energia necessarie a cambiare le sorti del match. E, in un certo senso, ci è riuscito. L'ex Lione è entrato al 60' e ha cambiato la partita. Prima il colpo di testa per il 3-2, che ha aperto la strada alla rete di Espi. Poi un altro stacco, quello del 3-3, decisivo per completare la rimonta. Una prestazione che gli è valsa anche il premio di MVP. "Sono felice di aver dato il mio contributo. Quando Mou mi chiama, io sono pronto", ha concluso Endrick. Mourinho se lo tiene stretto: "Lui non si muove", aveva detto in conferenza. E il motivo, dopo una serata del genere, è ancora più chiaro.