Emergenza coronavirus, domani il consiglio federale straordinario in conference call

Continuano i provvedimenti e le riunioni per la situazione relativa al coronavirus. Negli ultimi giorni si è fatta sempre più viva l’idea di sospendere il campionato di Serie A al 3 aprile o, addirittura, di optare per uno stop definitivo. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha convocato per le 14 di domani un Consiglio Federale straordinario per discutere sull’emergenza Covid-19 e decidere quindi le sorti del campionato. Al termine saranno diffusi un comunicato stampa e un video con le dichiarazioni del presidente.