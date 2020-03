Giocare o non giocare? Questa è la domanda su cui si interrogano le società calcistiche, la federazione (domani ci sarà un consiglio federale straordinario) e la politica. Domanda a cui ha provato a rispondere Luigi Di Maio. Il Ministro degli Esteri ha dichiarato: “Il mio collega ministro Spadafora sta cercando di convincere tutti che è meglio non giocare” ha spiegato all’Ansa. Intanto questa sera andrà in scena Sassuolo-Brescia, a completare la 26esima giornata.