El Shaarawy è tornato a casa. Non a Roma. Un po’ più a nord, precisamente a Genova. Dopo 16 anni, è fatta per il ritorno del Faraone in rossoblù. Ha accettato la corte di De Rossi e si prepara a tornare a calcare il prato di Marassi, lì dove tutto era iniziato. Una scelta importante. Dopo un’estate da svincolato, Elsha ha trovato la soluzione giusta per continuare la sua carriera ad alti livelli. Ha scelto il cuore, ma anche una piazza che può ancora regalargli tanto. L’annuncio, come riporta La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Prima, però, ci saranno le visite mediche e la firma sul contratto. Poi il campo. Venerdì potrebbe già arrivare la prima convocazione, anche se solo simbolica, per la sfida contro il Como. Sedici anni dopo, El Shaarawy torna dove tutto è cominciato. Il Faraone riparte da Genova. E De Rossi è pronto a riabbracciarlo.