Diritti tv Serie A, mercoledì 17 l’assemblea di Lega

Mercoledì prossimo ci sarà un’altra tappa importante nel percorso lungo e tortuoso per l’assegnazione dei diritti tv per il prossimo triennio. Come rende noto il sito ufficiale della Serie A, infatti, l’assemblea di Lega è stata “convocata per mercoledì 17 febbraio alle ore 11.00″. Nell’ordine del giorno ci saranno come di consueto le comunicazioni da parte di presidente e AD, la verifica dei poteri e soprattutto le “trattative private per i diritti audiovisivi dei campionati di Serie A, pacchetti dirette a pagamento per il territorio italiano nelle stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e 2023/24″. La corsa sembra ormai ridotta a ‘Sky’ e ‘Dazn’.