De Rossi, sfuma un’altra panchina: il Benevento ha scelto Cannavaro

È fatta. Fabio Cannavaro tornerà in panchina alla guida del Benevento al posto di Fabio Caserta. Sfuma così la possibilità per Daniele De Rossi di sedersi sulla panchina del club campano che nell'ultima settimana aveva preso in considerazione i nomi dei due Campioni del Mondo. L'ha spuntata Cannavaro, ultimo domicilio calcistico, sino a due anni addietro, il Guangzhou Evergrande. Il Benevento vuole riprendere quota in classifica e ha preferito puntare su un ex campione che aveva già esperienza in panchina. De Rossi attende ancora una chiamata dopo essere stato vicino in questi mesi anche alle panchine di Cagliari e Palermo e resta un importante elemento dello staff azzurro di Mancini.