Il Genoa finisce la tournée inglese nel modo peggiore. Con una giornata da dimenticare. Il 4 agosto 2026 entra nella storia del Grifone. Ma dalla porta sbagliata. Il Bournemouth di Tiago Pinto travolge il Genoa di De Rossi: finisce 10-1. Un risultato clamoroso. Una batosta senza precedenti per i rossoblù dal dopoguerra a oggi. Una partita che lascia il segno. Perché il punteggio pesa. E perché il campionato è ormai alle porte. A sorridere è Tiago Pinto. Il suo Bournemouth domina e manda un segnale forte. Dieci gol che fanno rumore. De Rossi ora dovrà ricompattare il gruppo. All'orizzonte c'è il Napoli. La prima risposta arriverà in campo. Perché le amichevoli servono a prepararsi. Ma certe sconfitte non si cancellano.