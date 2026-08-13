A volte ritornano. E per Evan Ferguson l'Italia potrebbe essere di nuovo nel futuro. L'attaccante irlandese lo ricordano bene i tifosi della Roma. Una stagione complicata con Gasperini, pochi gol, prestazioni sottotono e poi l'addio anticipato per un infortunio. La Roma non lo ha riscattato e Ferguson è tornato al Brighton. Ora è ancora ai box e sta svolgendo il ritiro in infermeria. Ma il suo nome è tornato a circolare in Italia. Come riporta Sky Sport, il Genoa ha avviato i primi contatti con il Brighton per capire la fattibilità dell'operazione. De Rossi cerca rinforzi per l'attacco e ha messo gli occhi sull'ex Roma. Non c'è solo il Genoa. Anche il Torino è interessato a Ferguson. L'irlandese potrebbe così tornare in Italia, appena pochi mesi dopo aver lasciato la Capitale. Una seconda occasione, in un altro posto, per provare a dimenticare la prima.