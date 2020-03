Coronavirus, si ferma anche Totti: la Lega calcio a 8 stoppa il campionato fino al 15 marzo

L’allarme per il coronavirus colpisce anche la Lega calcio a 8. La federazione ha infatti sospeso le proprie competizione per due settimane, come imposto dalle varie ordinanze. A risentirne dello stop sarà anche Francesco Totti. La squadra dell’indimenticato capitano giallorosso era attesa ieri alla Longarina per disputare i quarti di finale di Coppa Italia. Poco prima di cominciare, tuttavia, la partita è stata cancellata.

Data la sospensione di ogni attività ludico-sportiva fino al 15 marzo, anche la scuola calcio di Totti è costretta a fermarsi. Così come il torneo di padel, in programma questo fine settimana.