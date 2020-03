Coronavirus, l’Uefa cancella l’ICC 2020 in Asia e sospende le gare delle italiane in Youth League

Il Comitato Esecutivo Uefa si è riunito ad Amsterdam e sono diverse le decisione maturate. Tra le tante anche la sospensione delle partite delle italiane in Youth League. Le gare in questione sono Juventus-Real Madrid, che invece del 4 marzo si disputerà l’11 marzo, Inter-Rennes e Atalanta-Lione. Per queste ultime ancora non è stata stabilita una data. Inoltre il massimo organo calcistico europeo ha deciso di cancellare l’International Champions Cup prevista in Asia per l’estate del 2020