Coronavirus, El Shaarawy: “Se ogni persona avrà buon senso andrà tutto bene” – FOTO

Stephan El Shaarawy si stringe all’Italia nel momento dell’emergenza coronavirus. L’ex giallorosso, tramite un post sul suo profilo Instagram, invita i suoi connazionali alla responabilità, aggiungendo di essere al lavoro per un’ iniziativa benefica. Questo il messaggio del Faraone: “Ho vissuto questa situazione ancor prima che coinvolgesse anche l’Italia, e mai mi sarei aspettato potesse arrivare a questi livelli. Sono lontano ma seguo costantemente gli aggiornamenti, leggo delle difficoltà che sta affrontando il mio paese e ogni volta è un colpo al cuore. Penso alla mia famiglia, agli amici e a tutti voi che state passando momenti difficili e frustranti.. Voglio però essere fiducioso guardando ad una Cina che sta migliorando, grazie principalmente ad un fattore: IL SENSO DI RESPONSABILITÀ che tutti i cittadini stanno assumendo nell’affrontare questa emergenza. Io mi auguro che questo possa accadere presto anche in Italia. Rispettare le regole di prevenzione e di contenimento è la base per uscirne vincitori. Ora più che mai l’Italia ha bisogno della collaborazione di tutti. È bello vedere come tanti personaggi famosi e non solo si siano uniti in una “gara” di solidarietà a beneficio delle strutture sanitarie del nostro BEL PAESE e a sostegno di chi sta soffrendo di più. Anche io farò la mia parte, per questo sto lavorando ad una iniziativa benefica che vi comunicherò a breve. Andrà tutto bene solo se prevarrà il buon senso da parte di ogni singola persona”