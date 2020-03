Coppa Italia, quando si gioca? Ipotesi finale dopo gli Europei

Come se non bastassero i rinvii delle partite di campionato, nelle ultime ore sono state spostate a data da destinarsi anche le gare di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Ma ora quando si giocheranno? Un’ipotesi che avrebbe del clamoroso è riportata da “La Repubblica”: la possibilità al momento solo teorica è che il torneo si concluda in agosto, prima dell’inizio del campionato, con le semifinali disputate a maggio e la finale dopo gli Europei, sempre se si giocheranno. Con il problema che le squadre sarebbero trasformate dalla sessione di mercato e le rose non sarebbero più le stesse che hanno giocato il resto della Coppa Italia.