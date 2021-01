La Juventus all’Allianz Stadium batte 4-0 la Spal nei quarti di Coppa Italia e conquista la semifinale, dove troverà l’Inter di Antonio Conte, che ieri ha battuto 2-1 il Milan nel derby. A segno Morata e Frabotta nel primo tempo e Kulusevski e Chiesa nella ripresa. Nei bianconeri minuti per Alex Sandro, ristabilito dal Covid, e per de Ligt, in campo 90′. Juventus-Roma è in programma il 6 febbraio all’Allianz Stadium.