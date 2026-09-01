Questa sera sono cominciati i sedicesimi della Coppa Italia 2026-27. La Roma entrerà in gioco solamente dal prossimo turno, in programma il 2 o 13 dicembre o addirittura il 13 gennaio. Le sfide della parte in alto a destra del tabellone si disputeranno tra mercoledì e giovedì sera, data quest'ultima in cui è in programma il match tra Cagliari ed Hellas Verona e da cui uscirà l'avversaria della squadra di Gasperini agli ottavi. Quest'oggi però, intanto, per la sezione in basso a sinistra si registrano il successo inaspettato della Cremonese contro il Parma (2-0 al Tardini, in gol Lottici Tessadri e Licina) e quello del Monza di Juric in casa del Torino (1-0, rete di Dany Mota). I grigiorossi ora se la vedranno con il Como, mentre i brianzoli affronteranno il 'vicino' Milan.