Conte: “Mi accostano a club importanti, ma per adesso voglio restare fermo”

L'ex ct della Nazionale si è sfogato sui social riguardo le tante voci di mercato che lo vedono protagonista: "La mia volontà resta questa, godendomi la famiglia". Si è parlato di lui anche per un possibile post-Mourinho sulla panchina della Roma

Antonio Conte è uno dei grandi allenatori nel panorama internazionale a rimanere senza squadra. L'ex ct della Nazionale, conclusa la sua esperienza al Tottenham lo scorso anno, ha deciso di prendersi un periodo di pausa. Nonostante ciò, sono tante le ipotesi di mercato che lo vedono protagonista. Conte, tramite una stories Instagram, ha voluto mettere a tacere tutto ciò: "Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". Su di lui sembra esserci forte il Napoli viste le difficoltà con Garcia, ma in molti sono convinti che Conte possa essere l'uomo giusto in caso di addio di Mourinho sulla panchina della Roma al termine di questa stagione.