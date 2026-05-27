E ora la Premier League sogna: con una vittoria dell'Arsenal nella finale di Champions League di sabato può fare tris inglese nelle competizioni europee.
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Alla fine vince il Crystal Palace, la squadra favorita fin dall'inizio della competizione. Agli inglesi basta il gol di Mateta che sfrutta una respinta non perfetta di Batalla al 51' per battere il Rayo Vallecano nella finale della RedBulla Arena di Lipsia. Gli spagnoli provano a rispondere nel finale ma non basta ad evitare la sconfitta. Una curiosità? Il Crystal Palace, realtà, avrebbe dovuto giocare in Europa League dopo la vittoria della FA Cup dello scorso anno, ma è stata retrocessa dalla UEFA per problemi di multiproprietà del presidente John Textor. Ora la Premier League sogna: con una vittoria dell'Arsenal nella finale di Champions League di sabato può fare tris inglese nelle competizioni europee.
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