Nella giornata di oggi ci sono altri contatti tra la Roma e il West Ham. Summerville ha aperto al trasferimento nella Capitale ma gli Hammers hanno respinto la prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus, il club di Londra ne vuole 50. Ora i giallorossi dovranno rilanciare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Gasperini ha chiamato il giocatore per convincerlo a trasferirsi alla Roma, adesso la palla passa ai Friedkin che devono alzare la posta in palio per assicurarsi il giocatore olandese. Occhio alla concorrenza dell'Aston Villa che ha incassato 117 milioni di sterline per la cessione di Rogers al Chelsea.