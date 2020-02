Champions League, la Juventus cade in casa del Lione di Garcia. Il City rimonta il Real Madrid

Questa sera si sono giocate le ultime due gare dell’andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus ha perso 1-0 in casa del Lione dell’ex Roma Garcia. In Francia decide il gol al 31′ di Lucas Tousart: i francesi hanno saputo gestire il risultato nel secondo tempo senza praticamente mai soffrire il gioco della Vecchia Signora. La squadra di Sarri infatti non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio, dal 2004-05 è solo la terza volta in cui accade (vs Atletico nel 2014 e vs Arsenal nel 2006). Nell’altra sfida il Manchester City espugna il Santiago Bernabeu e batte 2-1 il Real Madrid di Zidane. Partita equilibrata nella prima frazione di gioco, nella ripresa al 60′ ci pensa Isco a sbloccare il risultato. I Citizens però non si scoraggiano e riescono a ribaltare il risultato prima con un grande colpo di testa di Gabriel Jesus e poi con il rigore di Kevin De Bruyne. Da sottolineare che i Blancos hanno chiuso la gara in dieci a causa dell’espulsione nel finale di Sergio Ramos.