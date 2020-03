Champions League, Ilicic pazzesco: poker al Valencia e Atalanta ai quarti. Il Lipsia passa sul Tottenham

L’Atalanta centra la storica qualificazione ai quarti di Champions League contro il Valencia e si inchina ad Ilicic: lo sloveno esce protagonista con un fantastico poker e regala la gioia a tutto il popolo nerazzurro. Partita rocambolesca che termina con il risultato finale di 3-4 per la formazione di Gasperini. A poco sono è servita la doppietta di Gameiro e il gol Torres per gli spagnoli. A 10′ dalla fine inoltre Florenzi ha preso il posto di Moreno. Da segnalare lingresso in campo di Florenzi per In Lipsia–Tottenham i tedeschi mantengono il vantaggio dell’andata per 1-0. Il capitano della formazione allenata da Nagelsmann, Sabitzer, si carica la squadra sulle spalle con una doppietta. Nel finale esce tra gli applausi del suo pubblico, lasciando spazio a Forsberg che realizza la rete del definitivo 3-0. Gare di ritorno che confermano dunque quanto visto nelle rispettive sfide d’andata.