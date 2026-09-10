È del Como l'unica vittoria italiana di questa prima giornata di League Phase di Champions League. Al debutto assoluto in questa competizione, la squadra di Fabregas in casa batte 4-1 il Lipsia di Nusa ed El Aynaoui (in campo da titolare) giocando un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo. Le firme sono di Baturina e Douvikas nella prima frazione, poi il tris nella ripresa di Diao prima della rete di Maksimovic per i tedeschi. Nel recupero il poker da sogno di Perrone. Gol e spettacolo anche a Manchester dove lo United sconfigge 4-0 gli esordienti del Sabah con i gol di Cunha, Bruno Fernandes, Sesko e Martinez. A Old Trafford la Roma giocherà tra meno di due mesi. Manita invece per il Bayern Monaco contro il Bodo/Glimt: 5-0 con le marcature di Musiala, Kane, Davies e la doppietta di Olise. Partita folle a Praga, con lo Slavia in 10 per buonissima parte del match: l'1-1 regge fino all'89 quando i padroni di casa trovano l'incredibile punto del 2-1. Ma poi il Lens la ribalta in una manciata di secondi: al 91' Thauvin e al 93' Aguilar va a vincere 3-2. Nel pomeriggio alle 18.45 pareggio per 1-1 tra PSV e Shakhtar.