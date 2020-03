Celebrity Hunted, Totti: “E’ la prima volta che scappo dalle guardie”

“Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”, la serie che tra i protagonisti vanta la presenza di Francesco Totti, sarà disponibile il 13 marzo, con i suoi primi tre episodi in esclusiva su Amazon Prime Video. Alcuni personaggi famosi (tra cui Fedez e lo youtuber Luis Sal), cercheranno di sfuggire per due settimane ad una formazione di Cacciatori composta da veri e propri investigatori. Il “guardie e ladri degli schermi” è pronto ad andare in onda e, a quattro giorni dal lancio, sul profilo Instagram del programma viene pubblicata un’intevista a Totti. La bandiera della Roma racconta le sue strategie per evitare di essere acciuffato e lancia l’appello ai fan: “E’ la prima volta che scappo dalle guardie, se mi vedete non postate foto con me e non taggatemi”.