Luis Muriel ha avuto un rapporto speciale con Gian Piero Gasperini negli anni trascorsi insieme all'Atalanta. L'attaccante colombiano è stato uno dei giocatori più importanti della squadra di Bergamo e ai microfoni di 'ElGolditoTV' ha raccontato il suo primo incontro con Gasp e il carattere del tecnico: "Era il mio primo ritiro con l'Atalanta, arrivo e la prima cosa che mi dice Gasperini, davanti a tutti, è 'Tutti questi anni tutti ti hanno detto bello Muriel, bravo... però non hai fatto un ca***o. Qua vieni e devi fare 30 gol a stagione. Non serve fare una partita sì e una no'. Io lo guardavo e annuivo. Da lì ho capito che era esigente, che chiedeva tanto. E mi ha fatto diventare quello che tutti si aspettavano da quando ero arrivato al Lecce. Nel suo modo di essere duro riusciva a farmi sentire anche importante".