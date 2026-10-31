Nahuel Molina tornerà a giocare da titolare in campionato. L'argentino ha iniziato bene la sua avventura giallorossa con 2 assist in 375 minuti (gli stessi di Celik lo scorso anno in 34 gare) ma Gasperini, soprattutto nelle prime partite, gli ha preferito un Emanuele Lulli in evidente ascesa. Stasera, però, contro la sua ex squadra il tecnico punterà su di lui per giocare insieme a Wesley sulle corsie: Nahuel tornerà a giocare nello stadio che più di tutti lo ha visto crescere calcisticamente, a più di 4 anni dall'ultima volta - era il 14 maggio 2022, Udinese-Spezia, in cui segnò anche il suo ultimo gol prima di trasferirsi all'Atletico. E Gasp spera proprio in uno dei suoi colpi e nella legge del gol dell'ex. Riposo per Lulli in vista di Manchester? Possibile, anche se al momento le scelte per la trasferta di Old Trafford di martedì sera sono ancora un rebus.