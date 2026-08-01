Kerim Alajbegovic è sbarcato a Torino e tra poche ore sarà un giocatore della Juventus. Il talento bosniaco, accostato alla Roma e trattato nei mesi scorsi soprattutto su indicazione dell'ex ds Massara, ora proprio in bianconero, sta effettuando le visite mediche per poi diventare appunto a tutti gli effetti juventino. L'esterno è arrivato in serata a Caselle, accompagnato proprio da Miralem Pjanic, intermediario e principale artefice dell'operazione chiusa sulla base di 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita da corrispondere al Bayer Leverkusen.