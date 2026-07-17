Osvaldo Bagnoli non c'è più. Lo storico allenatore dello scudetto del Verona si è spento all'età di 91 anni all'ospedale Borgo Roma, dove era ricoverato a causa di una malattia neurodegenerativa. Conosciuto come il "Mago della Bovisa", resterà per sempre l'uomo che nella stagione 1984/85 riuscì a portare l'Hellas Verona sul tetto d'Italia, firmando una delle imprese più incredibili della storia del calcio italiano. Un successo unico che è stato capace di interrompere l'egemonia delle grandi del campionato. Dopo l'esperienza in Veneto allenò anche Genoa e Inter, prima di lasciare definitivamente la panchina a meno di sessant'anni per dedicarsi alla famiglia.