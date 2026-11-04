Fonseca ha detto addio al Lione. Ora è ufficiale: il portoghese ha rescisso il contratto con il club francese. Lo attende lo Sporting, con l’annuncio atteso a breve. Per lasciare il Lione, l’ex tecnico della Roma dovrà pagare un indennizzo da 5 milioni, come previsto dall’accordo firmato. Le lacrime a fine partita contro l’Angers erano state un indizio. Il tecnico torna così in Portogallo a dieci anni di distanza. L’ultima volta era stato con il Braga, nel 2016. Per lui è l’occasione di tornare a brillare e di riportare lo Sporting ai fasti degli ultimi anni. E c’è un’altra data da cerchiare. L’8 dicembre all’Olimpico c’è Roma-Sporting, e Fonseca è atteso da avversario.