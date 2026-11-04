Fa male. E continuerà a farlo anche nei prossimi giorni. La rimonta dello United ha lasciato una ferita profonda. Gasp dovrà essere bravo a smorzare subito il dolore e a ridare vigore a una squadra uscita a pezzi da Old Trafford. I giallorossi avevano accarezzato il trionfo. Come col Real. Ma in entrambi i casi hanno vinto gli altri. Ne è nato un record negativo. Anzi due. Come riporta Opta, la Roma è la prima squadra a perdere due partite dopo essere stata in vantaggio di almeno due gol nella stessa stagione di Champions League. E non è finita: è anche la squadra che ha perso più punti da posizione di vantaggio in questa Champions. Otto. Numeri che fanno male. Ma non dicono tutto. Perché la Roma ha già dimostrato di saper reagire. Lo ha fatto una volta, dopo il Real. Lo farà di nuovo.