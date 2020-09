Zingaretti: “Escludo che adesso si possa tornare allo stadio”

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha parlato a Sky Tg24 riguardo all’eventuale riapertura degli stadi. Queste le sue dichiarazioni: “Escludo che si possa tornare allo stadio adesso. Ora dobbiamo garantire ai ragazzi e alle ragazze italiani che la scuola e l’Università non si interrompano, evitare nuovi lockdown, quindi bisogna evitare forme di assembramento di questo tipo. Sia chiaro, non riguarda lo sport o il calcio, la questione è evitare forme di assembramento di 20-25mila persone. Dobbiamo stringere i denti ora, ma guai a rimettere indietro le lancette dell’orologio. Tra l’altro parliamo di partite di calcio che possono essere viste tranquillamente in tv. Pensiamo, invece, ai ragazzi che devono rinunciare a vivere la scuola e l’Università“.