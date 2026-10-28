La Roma passa indenne anche dal match col Cagliari, nonostante qualche brivido di troppo per il pareggio di Maldini nella fase finale di partita, rimontato comunque da Mora e Malen per altri tre punti fondamentali. I giallorossi restano così attaccati al treno scudetto, che resta molto aperta guardando la classifica. Negli studi di 'Sky Sport', Walter Zenga ha analizzato proprio il dualismo tra la squadra di Gasperini e l'Inter ma non solo: "Mi facevo una domanda ieri: dopo le partite pensavo che ci sono quattro squadre ancora imbattute, le milanesi e le romane, non so quante volte si è visto. La Roma gioca bene ed è spettacolare, ma ieri ha rischiato tanto, il Como ha dato una prova di forza non indifferente perché il Torino sta benissimo. Tutti questi discorsi si legano alla zona Champions: è un campionato molto bello ed equilibrato".