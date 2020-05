Zaniolo non vede l’ora di tornare a esultare: “Vivo per questo” – FOTO

Per Nicolò Zaniolo, lo stop forzato e la lontananza dal campo è stata decisamente più lunga rispetto ai suoi compagni. Non due mesi, ovvero dall’inizio del lockdown, ma ben quattro, ovvero dall’infortunio al crociato del 12 gennaio scorso contro la Juventus. Il talento della Roma è tornato ad allenarsi, sta ritrovando il pallone dopo mesi di riabilitazione e sedute di recupero da casa. Oggi la situazione relativa al calcio italiano sembra essersi sbloccata, con la ripresa del campionato che pare più vicina. E Zaniolo già pregusta la sua prossima esultanza: “Io vivo per questo”, ha scritto in una story su Instagram sullo scatto della celebrazione del suo primo gol in Nazionale lo scorso novembre contro l’Armenia.