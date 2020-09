Zaniolo non demorde: “La vita è per il 10% ciò che ti accade e per il 90% come reagisci” – FOTO

Nicolò Zaniolo non è uno che molla. Siamo stati abituati a vederlo sempre sorridente, testardo e tenace durante tutto il suo percorso di recupero dopo l’infortunio dello scorso gennaio. La sua straordinaria forza di volontà gli servirà anche questa volta: costretto a casa per i prossimi sei mesi dopo l’infortunio al crociato al ginocchio sinistro, Zaniolo non demorde e aggiorna costantemente i suoi tifosi sulle sue condizioni. “La vita è per il 10% ciò che ti accade e il 90% come reagisci“, ha scritto il talento della Roma su Instagram, mettendo in chiaro le cose dopo l’intervento nella clinica Gelenkpunkt ad opera del professor Fink.