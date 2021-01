Zaniolo positivo al Covid, ma cancella il post dell’annuncio: ecco cosa è successo

Nicolò Zaniolo nella notte ha cancellato il post nel quale ha annunciato di aver contratto il Covid-19. Scorrendo nella sua home di Instagram, ora l’ultima foto risale alla scorsa settimana. Da però ieri non è cambiato nulla. L’attaccante della Roma è positivo e come lui anche alcuni membri della sua famiglia (anche la sorella Benedetta lo ha svelato sui social). Allora perché questa mossa? Zaniolo è asintomatico ed è in attesa di nuovo test Covid, che confermi o smentisca il primo responso. Il numero 22 spera nel falso positivo (come successo al compagno Mancini) e per questo ha voluto rimuovere l’annuncio.

Una scelta che ha spiazzato anche il suo entourage, che fino a poche ore fa non sapeva effettivamente cosa fosse successo. La mossa è stata concordata con il suo nuovo social media manager (lo stesso della Ghenea), che gli ha consigliato di rimuovere il post. Nessuna buona notizia al momento per Zaniolo, che dovrà dunque restare in isolamento fino a che non si sarà negativizzato. Un piccolo stop anche nella sua tabella di marcia verso il rientro in campo. Tornerà ad allenarsi solo sul tapis roulant a casa, mentre per rivedere il campo molto probabilmente dovrà attendere febbraio.